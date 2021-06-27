Синоптики предупредили о подъеме рек в Крыму

В Крыму ожидается подъем рек до полутора метров, а также сход селей 27 и 28 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Во второй половине суток 27 июня и в течение суток 28 июня на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 — 1,5 метра. В селевых бассейнах угроза схода селей», — говорится в сообщении.

26 июня в Крыму было объявлено штормовое предупреждение. МЧС по республике Крым предупредило о сильных дождях с грозами, а также шквалистом ветре до 22 м/с.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.