В Южно-Сахалинске два ребенка выпали из окна, их состояние оценивается как среднее и тяжелое. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«В Южно-Сахалинске из окна третьего этажа выпали двое детей (девочка 4 года и мальчик 2 года). Они доставлены в детскую областную больницу», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, один ребенок находится в реанимации. Областной минздрав вызвал лучших хирургов и специалистов узких областей, которые проводят необходимые меры. Уточняется, что о родителях детей пока ничего неизвестно.

Ранее в Хабаровске двухлетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома. В момент происшествия мать кормила другого 9-месячного ребенка на кухне. Второй сын был в зале. Он забрался на стоящий у окна стул, облокотился на москитную сетку и выпал. Ребенка госпитализировали с закрытым переломом бедренной кости.