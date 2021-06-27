В Москве в пятый раз за июнь обновлен рекорд по суточной смертности от коронавируса

В Москве за прошедшие 24 часа от коронавируса скончались 114 человек, что стало пятым рекордом за июнь. Об этом сообщил оперативный штаб.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июня, когда умерли 114 человек. Общее число летальных исходов в городе достигло 22 086.

За сутки в столице выявили 6 723 заражения, днем ранее — 8 457, всего — 1 338 937. Также за прошедший день вылечились 4 018 человек, с начала пандемии — 1 143 858 москвичей.

По всей стране за сутки выявили 20 538 новых случаев коронавируса. Также за прошедший день вылечились 12 728 человек, скончались 599. За весь период пандемии зафиксирован 5 451 291 случай коронавируса в 85 российских регионах, умерли 133 282 пациента, выздоровели 4 956 714.