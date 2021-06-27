Крымчан вновь предупредили о сильном ветре и ливнях

МЧС по республике Крым предупредило о сильных дождях с грозами, а также шквалистом ветре до 22 м/с. Об этом пишет ТАСС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 27 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали не выходить в море, не посещать набережные и леса, потому что высока вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

26 июня в Крыму было объявлено штормовое предупреждение.

Мощный циклон принес в Крым ливни, которые 17 июня привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 мм). В Ялте временно прекратили подачу воды и полностью перекрыли проезд в подтопленный центр города.