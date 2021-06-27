В Великобритании соседи спилили полдерева из-за спора о птичьем помете

В Великобритании жители Шеффилда спилили половину дерева из-за спора о птичьем помете с соседями. Об этом сообщает Fox News.

Дерево росло около дома Бхарата Мистри 25 лет, однако во время изоляции в марте 2020 года соседи попросили спилить его.

Соседи мужчины жаловались на слишком громких птиц на ветках и на помет на дорожке у дома. Мистри предложил подрезать ветви и огородить их защитной сетью, чтобы птицы не смогли гнездиться, однако соседей этот вариант не устроил.

Мужчина перестал общаться с супружеской парой с того момента, как они срубили половину дерева, хотя до пандемии они ладили.