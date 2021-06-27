Врачи предупредили об опасности лекарств для усиления иммунитета

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева рекомендовала отказаться от приема иммуностимуляторов до прохождения обследования.

По ее словам, для приема подобных препаратов необходимо провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, «какое звено нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок уточнил, что под иммуностимуляторами понимаются вещества, которые усиливают работу иммунной системы. Они могут быть как природного, так и синтетического происхождения.

«Если это что-то такое безвредное — попить травки, то пожалуйста, и совсем другое дело, когда мы говорим о более серьезных вещах. Если у человека имеется аутоиммунное заболевание, то ему категорически противопоказаны любые иммуностимуляторы», — заявил специалист «Известиям».

Он объяснил, что при аутоиммунном заболевании в этом случае такие препараты будут лишь «подхлестывать» агрессию иммунной системы против собственной ткани.

С позицией Болибока согласилась клинический иммунолог, главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина.

Специалист добавила, что необоснованное многоразовое назначение иммуностимуляторов может привести к нарушению иммунного ответа и появлению аутоспецифических клеток.

В целом иммуностимулирующая терапия назначается врачами только при иммунодефиците, подчеркнула Калинина.