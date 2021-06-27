В Якутии на реке Вилюй собрали 400 литров сорбента с нефтепродуктами

В Якутии на реке Вилюй, где произошел разлив нефтепродуктов, специалисты собрали 400 литров сорбента, что значительно уменьшило размер и толщину масляного пятна. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Каскада Вилюйских ГЭС (КВГЭС).

«Для локализации пятна выставлено три уровня боновых заграждений, поверхность реки обработана специальными реагентами, расщепляющими масло, и сухими впитывающими сорбентами различных типов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что работы по очистке реки идут круглосуточно, в них участвуют аварийно-спасательная служба «Газспассервис», нештатные аварийно-спасательные формирования КВГЭС, лодки, кран-манипулятор, вакуумные насосы и спецтехника.

27 июня в Якутии неподалеку от Вилюйской ГЭС-2 на реке Вилюй произошел разлив нефтепродуктов. Разлив произошел в районе поселка Чернышевский Мирнинского района. Позже в прокуратуре выяснили причину случившегося.