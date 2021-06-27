В Москве в воскресенье ожидается до +33°С и гроза

Синоптики пообещали, что в Москве в воскресенье, 27 июня, будет до +33°С. В столице будет переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +31...+33°С. Ожидаются переменные ветра со скоростью 2-7 м/c, при грозе порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +20...+22°С. Будет дуть юго-восточный ветер 5-10 м/c, при грозе порывы будут достигать 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм рт. ст., а ночью — 744 мм рт. ст.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, что в Москве и Подмосковье в воскресенье, 27 июня, ожидается погодная аномалия в виде сухих гроз. По ее словам, такое случается, когда разнозаряженные частицы пыли и воды в облаках сталкиваются, что вызывает раскаты грома без осадков.