Россиянам рассказали об опасности петрушки и сельдерея

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала в эфире телеканала «Россия 1» об опасности, которую представляют здоровью человека сельдерей и петрушка.

По ее словам, эти растения способны вызвать сильный химический ожог.

«Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. <...> Мы часто не обращаем внимания, а между тем, нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, так же часто, как и борщевик, просто его мало попадает», — сказала Баранова.

Специалист подчеркнула, что при контакте с растением важно как можно раньше закрыть место соприкосновения темной тканью и стараться избегать того, чтобы туда попадали прямые солнечные лучи как минимум на протяжении следующих 48 часов.

Среди прочих опасных растений Баранова также назвала лютик едкий. Его сок или сено при попадании в глаза способны привести к слепоте.

В мае сообщалось, что в лесах Московской области зацвели ландыши, которые могут быть опасны для людей и животных из-за содержащего в цветах яда.