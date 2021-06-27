Специалисты назвали 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности

В Организации потребителей Испании рассказали, какие продукты можно есть после истечения срока годности. Материал об этом опубликован в испанской газете Vanguardia.

По словам специалистов, в первую очередь следует помнить о различии между минимальным сроком хранения и сроком потребления. В первом случае речь идет о том, что продукт теряет свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно употреблять в пищу. А вот срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов и следовать этой рекомендации следует неукоснительно.

По мнению испанской Организации потребителей, после того, как истек срок давности, можно есть следующие продукты: йогурты, хлеб для тостов, сухофрукты, вяленая колбаса, вяленый сыр, консервированные томаты, макароны, чипсы, рис, бобовые, прохладительные напитки, сдобные изделия и печенье, алкоголь, варенье, супы быстрого приготовления.

Специалисты отмечают, что если подгнивать начинают свежие овощи и фрукты, то их рекомендуется употреблять в пищу только после удаления с большим запасом поврежденного участка. Эксперты советуют делать это максимально осторожно, так как плесень может проникать глубоко в продукт и выделять токсичные вещества, способные вызвать рак и генетические изменения.

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения России Андрей Каприн ранее рассказал о том, что жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака.