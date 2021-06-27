В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидать «человеческой температуры»

Сильная жара в Москве сменится 29 июня, температура воздуха ожидается в пределах +24-29°C. 30 июня температура уже понизится до 25-26°C. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

«29 июня уже уверенный прогноз, что будет облачно с прояснениями, и температура будет высокой, но уже не настолько. Ночью будет +19-21°C, по области — даже до +16°C, а это уже все-таки «человеческая» температура», — рассказал он.

По словам Вильфанда, до этого в Москве сохранится «супержаркая погода» с превышением климатической нормы на 7-10 градусов. В воскресенье, 27 июня, в столице ожидаются фрагментарные дожди. 28 июня осадки распространятся на большую часть Москвы и Московской области и местами будут сильные. Помимо этого, будет также усиление ветра до 17 м/с.

Ранее Вильфанд рассказал, что рекордная жара в Москве держится из-за стационарного антициклона, который долго функционирует и медленно разрушается.