Вирусолог объяснила, зачем людям прививаться при врожденном иммунитете

Человеку нужно прививаться даже если у него есть врожденный иммунитет, чтобы, столкнувшись с болезнью, он сразу начал с ней бороться. Об этом рассказала вирусолог Анча Баранова, сообщает kp.ru.

«Сейчас нам стало понятно, чтобы защититься от коронавируса, нам нужно состояние напряженного иммунитета. Хорошо полагаться на клетки памяти, которые проснутся и нас спасут. Но для этого требуются 3-5 дней. Когда вирус работает быстро, этого времени достаточно, чтобы наш организм положить в Коммунарку», — заявила биолог.

Баранова также отметила, что для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией организму требуется Т-клеточный иммунитет, но на сегодняшний день «человечество плохо умеет его измерять».

Ранее Баранова рассказала о том, что необходимость делать прививку после перенесенного коронавируса зависит от уровня антител в организме.