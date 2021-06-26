В ВОЗ назвали тревожной ситуацию со штаммом коронавируса «дельта плюс»

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала «тревожной» ситуацию с новым индийским штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, эта разновидность COVID-19 поражает очень много клеток, а человек, заразившийся таким штаммом, «может заразить больше людей» и сделать это «гораздо быстрее».

«Мы еще не видим пика, вирус набирает скорость... Надо сейчас реагировать», — сказала Вуйнович.

Она также заявила, что необходимо предпринять усилия для борьбы со штаммом «дельта плюс», иначе придется ввести локдаун.

«Вакцинация плюс масочный режим, потому что вакцины самой по себе с «дельтой» недостаточно», — пояснила специалист.

Ранее ВОЗ предупредила о высокой вероятности заразиться штаммом «дельта плюс» от прохожего на улице.

До этого заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что образец с новой мутацией коронавируса из Индии — «дельта плюс» — был обнаружен в России в апреле текущего года. В Роспотребнадзоре достоверность информации о дебюте «дельты плюс» в России подтверждать не стали, отметив, что эти данные проверяются.

Ученые во всем мире говорят об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для привитых: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые в два-три раза снижают иммунную защиту у вакцинированных и переболевших. Позднее была обнаружена новая мутация «индийского штамма» — «дельта плюс».