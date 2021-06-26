Голый петербуржец закидал полицейских пивными бутылками

Обнаженный молодой человек ворвался в продуктовый магазин в Санкт-Петербурге, сообщается в паблике «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 25 июня. Петербуржец разбил окно в продуктовом магазине и забрался внутрь. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных обнаружили его сидящим в холодильнике.

При этом, заметив полицейских, нарушитель упал на кафельный пол магазина и начал забрасывать правоохранителей бутылками с пивом.

В результате молодого человека удалось задержать при помощи сотрудников патрульно-постовой службы.

Ранее в Красноярске окровавленный голый мужчина вышел на дорогу и стал бросаться под автомобили. По словам очевидцев, мужчина мог находиться под действием наркотических средств.

До этого жители подмосковного города Раменское заметили голую женщину, разгуливающую по проезжей части.