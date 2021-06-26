В Индии охранник банка открыл стрельбу по посетителю без маски

Охранник банка в Индии открыл стрельбу по посетителю, отказавшемуся надевать маску, сообщает India Today.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Железнодорожный служащий Раджеш Кумар попытался зайти в банк без маски, что спровоцировало конфликт с местным охранником, который достал пистолет и выстрелил в посетителя.

В результате произошедшего Кумар был госпитализирован с простреленной ногой, он остается находится без сознания. На данный момент охранник задержан.

Ранее в Москве мужчина угрожал ножом сотруднику кинотеатра за просьбу надеть маску. До этого в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, угрожавшего взрывом после просьбы надеть маску.