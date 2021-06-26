Вильфанд: жителям Подмосковья нет смысла ехать к морю

Вода в подмосковных водоемах прогрелась сильнее, чем во всей остальной России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По его словам, в Москве-реке в районе Звенигорода вода прогрелась до +25°С, в водоемах – до +26°С.

«Очень высокая температура, вы не найдете такую нигде. Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», – заявил синоптик.

Он отметил, что даже на черноморских курортах вода холоднее: в Крыму ее температура составляет +21-22°С, а в Краснодарском крае – +23-24°С.

При этом высокая температура воды в Московской области сохранится до вторника, 29 июня, включительно.

«Дальше начнется небольшое понижение, потому что облачность будет», – пояснил Вильфанд.

Всю неделю погода в Москве бьет температурные рекорды: 22 июня температура воздуха в столице достигла +33,7°C, а 23 июня стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, тогда столбики термометров поднялись до +34,3°C. 24 июня были зафиксированы рекордные +33,8°C, а 26 июня — +32,6°C.

По прогнозам синоптиков, аномальная жара в Московском регионе будет держаться до понедельника, 28 июня.