Колумнист NYT указал на главную слабость США

Главной слабостью Соединенных Штатов является неэффективная социальная политика, считает колумнист издания The New York Times Николас Кристоф. Об этом он написал в своей колонке.

По словам журналиста, подростки из России и других стран лучше разбираются в математике, чем их американские сверстники, чилийцы дольше живут, а греки имеют более высокие показатели окончания средней школы. При этом только одна пятая часть 15-летних подростков в США умеет читать на уровне, ожидаемом от 10-летних.

Кроме того, по индексу социального прогресса, измеряющему уровень здоровья, безопасности и благополучия, Соединенные Штаты заняли 28 место, а также оказались одной из трех стран, в которых уровень благосостояния за последнее десятилетие ухудшился.

«Мы должны признать реальность того, что наша самая большая уязвимость заключается не в том, что другие страны делают с нами, а в том, что мы сделали с самими собой», – заявил Кристоф.

Он также подчеркнул, что слова президента США о том, что «Америка вернулась», в таких условиях не соответствуют действительности.