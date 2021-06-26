Теплоход столкнулся с гидроциклом в Финском заливе в Петербурге
Пассажирский теплоход «Метеор-171» столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в субботу, 26 июня, в 19.00.
Как сообщается, транспортная прокуратура города уже проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта по факту произошедшего.
«По предварительным данным, после столкновения теплоход «Метеор-171» с семью пассажирами на борту продолжил движение», — сказано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в результате инцидента никто не пострадал. Гидроцикл получил повреждения и был отшвартован на базу стоянки судов Центра ГИМС.
Транспортная прокуратура вызовет капитана теплохода для объяснений и примет меры при наличии оснований.
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