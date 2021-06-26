Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

В Москве ежедневно госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, на данный момент число занятых коек для пациентов с COVID-19 приближается 15 тыс. при общем коечном фонде в 20 тыс.

«Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью», – заявил глава города.

При этом мэр подчеркнул, что в настоящее время в Москве нет проблем ни с записью на вакцинацию, ни с самой вакцинацией, препаратов в городе также хватает. Так, 25 июня на прививку от COVID-19 записались 86 тысяч москвичей.

При этом в Москве ежедневно госпитализируют около двух тысяч человек с коронавирусом, рассказал глава города. Он также добавил, что на данный момент число занятых коек для пациентов с COVID-19 приближается 15 тыс., при этом общий коечный фонд составляет 20 тыс.

«Конечно, [это] создает огромное напряжение для медицинской системы. Но сейчас она нормализована практически полностью», – заявил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса, так как уханьский вариант патогена в городе удалось победить. По его словам, если бы не было новой мутации вируса, столица могла бы уже выйти из пандемии.

По последним данным, в Москве выявили 8 457 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии инфекция подтвердилась у 1 332 214 жителей столицы, выздоровели 1 139 840, умерли 21 972.