Поезд «Москва – Сухум» столкнулся с трактором вблизи Гагры

Скорый поезд, следовавший из Москвы в Сухум, столкнулся с трактором в районе города Гагра, сообщает МЧС Абхазии на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, трактор проводил ремонтные работы вдоль железнодорожного полотна.

«В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал, поезд с рельсов не сошел, однако локомотив получил повреждения», – говорится в сообщении.

В настоящее время движение поезда остановлено, ожидается прибытие резервного локомотива из Адлера. На месте происшествия организовано дежурство спасателей МЧС Абхазии.

В апреле текущего года на Тайване скоростной поезд столкнулся с грузовиком. В результате произошедшего погибли 50 человек, еще 146 человек получили ранения. Всего в составе находились около 490 человек, в том числе туристы и люди, которые возвращались домой на праздники.