Под Петербургом устроили заплыв на резиновых женщинах

В деревне Лосево под Санкт-Петербургом прошли соревнования по плаванию на надувных женщинах Bubble Baba Challenge. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Сплав по Лосевским порогам на реке Вуоксе состоялся в Приозерском районе Ленинградской области. Состязания ежегодно проводились с 2003 года, однако в 2011 году был отменен. Это связано со строительством мостов.

На участие в состязаниях зарегистрировались порядка 500 человек. Их разделили на несколько заплывов. В каждую куклу был встроен специальный чип, который фиксировал время старта и финиша.

«Резиновая женщина – это не более чем средство передвижения!» – говорится в девизе фестиваля.

Ранее 26 июня в Ленобласти заметили колонну велосипедистов, которые везли резиновых женщин.