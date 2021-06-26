Первая европейская страна отменила все ограничения по COVID-19

Исландия стала первой страной в Европе, отменившей все внутренние ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщается на сайте исландского правительства.

«Мы возвращаемся к комфортной жизни общества и к тому распорядку, к которому мы так стремились», – заявила глава министерства здравоохранения страны Свандис Сваварсдоттир.

В субботу, 26 июня, в Исландии прекращается действие обязательного масочного режима, а также ограничений на собрания людей и на часы работы общественных заведений.

По данным минздрава, около 87% жителей страны, имеющих право на вакцинацию от коронавируса, получили по крайней мере одну дозу вакцины, при этом полный курс вакцинации прошли около 60%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что опасается распространения в Европе варианта коронавируса, обнаруженного в Индии.