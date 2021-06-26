В Москве задержаны несколько участников митинга против обязательной вакцинации

Полиция задержала нескольких участников митинга против обязательной вакцинации от коронавируса, который проходил в Москве возле памятника поэту Александру Пушкину, сообщает сайт mk.ru.

Акцию организовало местное отделение КПРФ, она была заявлена как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

По информации очевидцев, правоохранители задержали девять человек.

Активист Сергей Удальцов рассказал, что в числе задержанных оказался представитель Левого Фронта Андрей Селезнев. По его словам, полиция предупредила, что на мероприятии может говорить только Рашкин, а если состоятся выступления с участием других лиц, то это уже меняет формат заявленной встречи с депутатом. В связи с этим начались задержаниях тех, кто выступал перед собравшимися.

Ранее стало известно, что участники встречи с депутатом Рашкиным избили человека в костюме Чебурашки у памятника Пушкину в столице.