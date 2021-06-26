Вакцинация стала главной темой обращений к «Прямой линии» с Путиным

К «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным поступило более 100 тыс. обращений, сообщает телеканал «Россия 24».

«Самая главная тема – это, безусловно, вакцинация и борьба с ковидом, а именно: какие конкретно вакцины выбрать и какие есть в тех поликлиниках, куда обращаются люди», – рассказал редактор программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» Антон Морозов.

Кроме того, россияне обращаются к президенту по поводу распределения бесплатных лекарств и по жилищным вопросам.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о подготовке к программе.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.