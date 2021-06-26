Мурашко объявил о запуске программы диспансеризации с начала июля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко завил о старте программы диспансеризации 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«Программа диспансеризации, дополнительной диспансеризации будет стартовать с 1 июля. В разных регионах она будет развиваться в зависимости от эпидситуации, потому что есть регионы, где высокий уровень заболеваемости ковидом», — сказал он.

Глава Минздрава добавил, что из-за ситуации с пандемией в некоторых регионах придется отложить «на какой-то определенный период» программу дополнительной диспансеризации.

В России программа диспансеризации комплексно проводится с 2013 года. В 2021 году диспансеризация будет включать и ряд новаций. Например, пациенты с подозрением на сахарный диабет по направлению терапевта смогут пройти бесплатное обследование уровня гликированного гемоглобина в крови.