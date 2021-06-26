Участники встречи с депутатом Рашкиным избили «Чебурашку»

Участники встречи с депутатом Государственной думы от КПРФ Валерием Рашкиным избили человека в костюме Чебурашки возле памятника поэту Александру Пушкину в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, участники мероприятия выступали против обязательной вакцинации, большая часть из них присутствовала на встрече без средств индивидуальной защиты. Всего к памятнику Пушкину пришли около 200 человек.

При этом собравшиеся негативно отреагировали на появление человека в костюме Чебурашки.

Видеозапись с места происшествия опубликована в Telegram-канале «Меркури». На кадрах видно, как женщина из толпы пытается сорвать с пытающегося подняться с земли мужчины часть костюма. При этом остальные участники мероприятия снимают происходящее на телефоны.

По информации mk.ru, человека в костюме с места происшествия увели полицейские.

Ранее депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев обратился в прокуратуру, потребовав проверки деятельности руководства столичного отделения КПРФ, в частности Валерия Рашкина, на предмет коррупционных злоупотреблений.