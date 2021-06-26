В Улан-Удэ подросток справил нужду на крыше собора, сообщает Telegram-канал Baza.

Ночью на территорию Свято-Одигитриевского кафедрального собора проникли двое неизвестных, а третий остался снимать происходящее на камеру за забором.

Охранник заметил двух человек, когда они уже были на крыше и нажал на тревожную кнопку.

На видео попал момент, как один из правонарушителей стоит на соборе и справляет нужду.

В результате молодые люди были задержаны. Утром на месте произошедшего работали сотрудники ФСБ и СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье возбудили дело против прикурившего от свечи в храме подростка.