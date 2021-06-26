В Улан-Удэ подросток справил нужду на крыше собора
Катерина Медведева
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В Улан-Удэ подросток справил нужду на крыше собора, сообщает Telegram-канал Baza.
Ночью на территорию Свято-Одигитриевского кафедрального собора проникли двое неизвестных, а третий остался снимать происходящее на камеру за забором.
Охранник заметил двух человек, когда они уже были на крыше и нажал на тревожную кнопку.
На видео попал момент, как один из правонарушителей стоит на соборе и справляет нужду.
В результате молодые люди были задержаны. Утром на месте произошедшего работали сотрудники ФСБ и СК РФ.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье возбудили дело против прикурившего от свечи в храме подростка.