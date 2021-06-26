«Спутник Лайт» поступил в гражданский оборот

Первые партии вакцины от коронавируса «Спутник лайт» поступили в гражданский оборот. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Вчера завершен этап контроля, и первые серии «Спутник лайт» вышли с производства в гражданский оборот», — сказал он.

Министр отметил, что до конца июля в оборот выведут около 2,5 млн доз препарата.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в исследовании российский вакцины от коронавируса «Спутник V» примут участие около 350 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».