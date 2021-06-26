В Москве за сутки подтвердились 8 457 случаев коронавируса, сообщил оперштаб.

Кроме того, за прошедшие 24 часа были госпитализированы 1 776 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 672 пациента.

Также за день скончались 96 москвичей, 4 260 жителей столицы выздоровели. Таким образом, в городе с начала пандемии зафиксировано 1 332 214 заражений, 21 972 смерти и 1 139 840 выздоровлений.

По всей России за сутки выявили 21 665 случаев коронавируса. 14,2% заразившихся не имели симптомов. Больше всего инфицирований подтвердились в Москве (8 457), Подмосковье (2 504) и Санкт-Петербурге (1 247).

Также за прошедшие 24 часа скончались 619 пациентов, вылечились 14 347 человек. С начала пандемии по всей стране зафиксировали 5 430 753 заражения, 132 683 смерти и 4 943 986 выздоровления.