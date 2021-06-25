Ресторанам с системой QR-кодов разрешат работать ночью в Москве

С 28 июня власти Москвы отменят ограничение по работе в ночное время для московских ресторанов и кафе, внедривших систему QR-кодов, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источники.

По их словам, об этом заявил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк на совещании с представителями отрасли общественного питания.

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства, основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова рассказала, что организации также должны обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Это количество будет рассчитано по общей численности сотрудников сети, а не каждого филиала, уточнила она. Кроме того, в таких заведениях работники смогут работать без масок и перчаток.

Татулова также уточнила, что гости без QR-кода смогут посещать только летние веранды без права зайти внутрь заведения, за исключением туалетных комнат.

По словам президента Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булата Шакирова, будет скорректирован режим работы фудкортов. Заведения смогут выбрать один из трех режимов работы: либо на вынос и доставку с посадочной зоной COVID-free с доступом по QR-коду, либо фудкорт будет работать только на посадку с зоной COVID-free, но тогда заказы на вынос будут запрещены, либо фудкорт закрывает посадочную зону и работает исключительно на доставку и на вынос.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничение на работу общепита в ночное время.

До этого он подписал указ, устанавливающий, что с 28 июня посещать заведения общепита в столице смогут только те горожане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или имеют ПЦР-тесты, действительные в течение трех дней.