В Великобритании женщина скорбит после смерти мужа-дельфина

Женщина-миллионер из Великобритании Шэрон Тендлер, которая была замужем за дельфином по кличке Синди, оплакивает смерть «мужа», сообщает издание «Daily Star».

По словам женщины, когда она познакомилась с 39-летним дельфином, ей было 26 лет. Между ними произошла мгновенная связь. Чтобы увидеть Синди, Шэрон совершала дорогостоящие поездки в Израиль.

«Это не извращение. Я действительно люблю этого дельфина. Он любовь всей моей жизни», — сказала Шэрон журналистам во время свадьбы.

Женщина пояснила, что любит дельфина «не как мужчину», но при этом испытывает к нему «чистую любовь».

Синди умер меньше, чем через полгода после их свадьбы, которая состоялась на Дельфиньем рифе в израильском порту Эйлат. Причиной смерти стали проблемы с желудком.

Узнав о смерти Синди, Шэрон заявила, что исключает возможность найти другого любовника и считает себя женщиной-дельфином.

Ранее жительница Великобритании решила выйти замуж за канделябр.