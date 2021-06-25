В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% сотрудников кроме вакцинировавшихся

Работодателей Москвы обязали с 28 июня перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, за исключением прошедших вакцинацию. Соответствующие изменения были внесены в указ мэра Москвы Сергея Собянина.

«Установить, что с 28 июня 2021 года возобновляется обязанность работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы, перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы», — говорится в документе.

Согласно указу, дистанционно должны будут работать 30% сотрудников и исполнителей по гражданско-правовым договорам, за исключением вакцинированных. В том числе работодатели должны перевести на удаленный режим работы работников старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

Действие указа не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения и здравоохранения.

В Москве четвертый день подряд фиксируется рекорд по смертности от коронавируса: за сутки скончались 98 человек. Ранее в столице и Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, куда вошли работники транспорта и сферы услуг.