Вирусолог: «дельта плюс» может вызвать в России «огромную волну заболеваемости» коронавирусом

В случае появления в России нового штамма коронавируса «дельта плюс» при сохранении текущих эпидемиологических условий спустя два месяца может возникнуть «огромная волна заболеваемости» COVID-19, сообщил «Газете.Ru» врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«По предварительным данным, штамм «дельта плюс» является более заразным и уже не имеет временной вирусной нагрузки, то есть при недлительном контакте, к сожалению, есть возможность им заразиться. Не имея иммунитета, не имея защиты, популяционного иммунитета ни от вакцинации, ни от переболевших, учитывая, что мы относимся к вирусу слишком расслабленно и не соблюдаем никаких режимов, этот штамм при своей эволюции дальнейшей, а для развития новых штаммов нужно около двух месяцев, может вызвать очень огромную волную заболеваемости, гораздо, в разы сильнее, чем обычный первый индийский штамм», — рассказал специалист.

По имеющейся на данный момент информации, как объяснил Тимаков, нельзя делать выводы об особенностях течения болезни в случае заражения «дельтой плюс».

«У нас нет данных по поводу течения заболевания, которые дает «дельта плюс». Мы знаем, что он легче передается. Это только предварительные данные, еще не так много случаев выявили (в мире. — «Газета.Ru»)», — пояснил эксперт.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на заместителя директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила о том, что в России был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс».

«Случай единственный и, скорее всего, завозной. Также штамм «дельта плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», — приводит издание слова Даниленко.

Позднее в беседе с ТАСС она уточнила свои слова. Специалист рассказала, что образец штамма «дельта плюс» был выявлен в России в апреле, и на данный момент нет данных о случаях заражения штаммом на территории России.

«Мой комментарий на вопрос, есть ли в России «дельта плюс» вариант, состоял в том, что в рамках анализа базы данных образцов из России мы обнаружили один такой вариант. Нет никаких данных, что это заражение, есть только данные, что есть такой образец. Но стоит особо подчеркнуть, что этот образец — это образец от апреля, ни в мае, ни в июне ни одного такого больше не нашли, это старый образец. Больше мы его не выявили, никакого распространения мы не видим, ничего нет», — сообщила Даниленко в беседе с агентством.