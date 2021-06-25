Убившие девушку из-за Audi на Урале получили сроки от 17 до 20 лет

В Свердловском областном суде признали троих жителей Челябинской области виновными в убийстве Ксении Каторгиной во время продажи автомобиля в Екатеринбурге осенью 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Федоровича признать виновным <...> по совокупности преступлений назначить ему окончательное наказание в виде лишения свободы на 20 лет с ограничением свободы на два года и с отбыванием наказания в виде лишения свободы в течение первых пяти лет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии особого режима. Меньшикову признать виновной <...> назначить окончательное наказание на срок 17 лет с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.

Третьего фигуранта дела — Марата Ахметалиева — также осудили на 20 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, однако оставшееся время он проведет в колонии строгого режима.

Кроме того, следствие установило причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.

Ранее руководитель поисково-спасательного отряда «Прорыв» Николай Волков сообщил, что исчезнувшая 27-летняя Ксения Каторгина найдена мертвой в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Каторгина пропала 10 октября. Девушка поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям и не вернулась. Позже автомобиль пропавшей был найден у перекупщиков в Челябинске. У них также обнаружили паспорт и документы на транспортное средство погибшей. Тело женщины было найдено на окраине Екатеринбурга, а по подозрению в ее убийстве были задержаны, а затем взяты под стражу двое мужчин и женщина.