Одноклассницу погибшей в Липецкой области девочки нашли мертвой

Одноклассница погибшей две недели назад в Липецкой области девочки, которая состояла в «группах смерти», найдена мертвой на железной дороге. Об этом РИА «Новости» сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Юрий Таран.

«Мы констатируем, что эта смерть, безусловно, связана со смертью первой девочки. Девочка из приемной семьи, семья достаточно благополучная. Никогда в комиссию по делам несовершеннолетних, ни в другие структуры никаких жалоб от этой семьи на поведение девочки не поступало, и никаких вопросов к этой семье не поступало», — сказал он.

По его словам, важно не допустить паники, а также проводить профилактическую работу с психологами и беседы с родителями, которые по каким-то причинам «не могут достучаться до своего ребенка».

Ранее в Ставропольском крае задержали 19-летнего создателя так называемых «групп смерти», который заставил двух подростков погибнуть на железной дороге.

Задержанный — 19-летний житель Ессентуков. По данным следствия, в июне текущего года он создал в мессенджере несколько групп, участники которых проходили различные задания, после чего попадали в «психологическую ловушку». В данных сообществах критиковались близкие люди, пропагандировалось насилие и «опасные способы выхода из сложных жизненных ситуаций».