В Ивановской области мужчина открыл стрельбу и был убит при задержании

Глава Ильинского района Сергей Васютинский заявил, что мужчина открыл стрельбу в деревне Горяшино Ивановской области, в результате данного инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, такое ЧП имело место быть, на месте работают СК и полиция. <…> Нападавший отстреливался, оказал сопротивление и в ходе операции был ликвидирован, так как представлял угрозу населению», — сказал он.

Кроме того, Васютинский подчеркнул, что по предварительным данным, пострадавший находится с огнестрельным ранением в больнице.

Ранее при стрельбе в кафе в пансионате «Самшитовая роща» в абхазском городе Пицунда пострадали трое россиян. Отмечается, что 43-летний Дмитрий Пилия, житель села Лыхны, открыл стрельбу по гражданам России после возникшей между ними ссоры, туристов госпитализировали. Уточняется, что сам стрелявший также получил ранение — пуля отлетела в него рикошетом.