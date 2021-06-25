Посольство США вывесило радужный флаг

Посольство США в Москве вывесило радужный флаг в честь празднования Flag Pride Day. Об этом дипломатическое ведомство сообщило в Instgram.

«Сегодня посольство США в России чествует Флаг Гордости ЛГБТИ+ во время празднования #PrideFlagDay», — говорится в заявлении.

В посольство выразили убеждение, что месяц гордости доказывает, что «каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в конце июня власти США впервые вывесят флаг в поддержку сексуальных меньшинств над зданием Госдепартамента в Вашингтоне.

Блинкена спросили, приветствует ли американское внешнеполитическое ведомство демонстрацию символики ЛГБТ-сообщества на зданиях диппредставительств страны за рубежом. Он ответил утвердительно.