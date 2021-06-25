Вакцинация от COVID-19 приостановлена в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом приостанавливают в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса, сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито почти 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе», – написал Никонов.

По его словам, речь идет про поликлиники Комсомольска-на-Амуре и ряд пунктов вакцинации в Хабаровске. На некоторых мобильных пунктах в столице региона ограничено количество людей, которым могут поставить первую прививку.

При этом вакцинация вторым компонентом продолжается в обычном режиме.

«В ближайшие два дня в Хабаровский край ожидается поставка 15 тысяч доз вакцины», – заверил зампред правительства.

22 июня стало известно, что в Москве закончились запасы вакцины «КовиВак», запись на вакцинацию этим препаратом временно приостановили. С аналогичными трудностями столкнулись в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нехватку вакцин временными затруднениями.