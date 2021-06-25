ВОЗ: «дельта» штамм коронавируса в два раза заразнее обычного

Индийский вариант коронавируса – «дельта» – в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант «дельта» может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

«Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые на сегодняшний день используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания», – рассказала Сваминатан.

По данным ВОЗ, коронавирус-«дельта» уже зарегистрирован в 92 странах мира. Власти Москвы заявили, что почти 90% новых заражений коронавирусом в городе вызваны именно индийским вариантом патогена.