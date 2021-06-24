В МИД предупредили россиян об угрозе ареста в США и третьих странах

В МИД России обратились к соотечественникам с просьбой учитывать опасность произвольных задержаний и арестов за рубежом. Речь идет о россиянах, к которым у властей США могут быть претензии, сообщается на официальном сайте российской дипмиссии.

Предупреждение адресовано гражданам России, планирующим визит в страны, у которых есть соглашение о выдаче с Вашингтоном.

«В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты. Демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран», — обратили внимание в МИД.

Как добавили в министерстве, за последние два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах «схватили» порядка 20 граждан России.

«Любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом «Из России – значит виновен», — считают в Министерстве иностранных дел.

Ранее в США россиянина признали виновным в киберпреступлениях. Олега Кошкина арестовали в Калифорнии в 2019 года, с тех пор он находился под стражей.