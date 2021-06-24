Адвокат рассказала, кого и как будут наказывать за поддельные справки о вакцинации

Адвокат Виктория Данильченко рассказала, какое наказание грозит изготовителям фальшивых паспортов вакцинации, продавцам QR-кодов и покупателям таких «документов», пишут «Известия».

Юрист напомнила, что вышеописанное попадает сразу под две уголовных статьи — если из-за манипуляций массово начнут расти случаи заболеваемости, то изготовителю, продавцу и покупателю грозят штрафы в размере 500–700 тыс. рублей или же до двух лет лишения свободы.

«Если обладатель поддельной справки заразит кого-то COVID-19 и тот человек умрет, то наказание серьезно увеличивается — штраф до 1–2 млн рублей или в размере дохода за один-три года, а тюремный срок или принудительные работы — до 3–5 лет», — отметила Данильченко.

Она напомнила. что до наступления пандемии изготовление и покупка поддельных справок не квалифицировались как подделка документов, потому что справка не являлась документом. Теперь же привлечение к уголовной ответственности одобрено Госдумой.

Покупателю справки грозит штраф на сумму до 80 тыс. рублей или в размере дохода за полгода, а также арест на срок до шести месяцев или исправительные работы — до двух лет, сказала адвокат.

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