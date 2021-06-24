Обязательное вакцинирование не стали вводить для детских лагерей Кубани

В детских лагерях Краснодарского края не будут требовать сертификаты о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Детям справки о вакцинации от коронавируса не понадобятся, на детские лагеря новые требования не распространяются», — сообщили в краевой администрации.

Введение новых мер по борьбе с распространением коронавируса аннонсировал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С 1 июля в регионе отели, гостиницы, пансионаты, санатории смогут принимать отдыхающих только при наличии отрицательного ПЦР-теста либо документа о вакцинации от коронавируса.

Правила должны были распространяться и на детские лагеря, однако позднее губернатор Краснодарского края убрал их из своего сообщения.

С 1 августа эти меры планируется ужесточить: регион будет принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, за исключением тех, у кого имеются медицинские противопоказания.

Ранее в регионе ввели обязательную вакцинацию для работников образовательной и транспортной сфер, общепита, торговли, туризма и бытового обслуживания. До 23 августа должны быть привиты не менее 60% от общего числа всех сотрудников указанных отраслей.