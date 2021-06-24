Детей и подростков будут пускать в кафе и рестораны без QR-кодов

Несовершеннолетние жители Москвы смогут посещать кафе и рестораны без предъявления QR-кода, однако их должны сопровождать родители или другие законные представители, которые могут предоставить соответствующий код. Об этом сообщает пресс-служба столицы.

Дополнения внесены в указ мэра Москвы Сергея Собянина от 8 июня 2020 года «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности».

«Установить, что с 28 июня 2021 г. допускается посещение без предъявления QR-кода ... гражданами, не достигшими возраста 18 лет, в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код, ... помещений предприятий, оказывающих услуги общественного питания в гостиницах, хостелах и иных объектах размещения», — говорится в сообщении.

Указ распространяется также на сезонные летние кафе.

С 28 июня в Москве посещать кафе и рестораны смогут только граждане, имеющие защиту от коронавируса. При этом подтвердить наличие «ковид-пропуска» нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на «Госуслугах» или в регистратуре городской поликлиники.

Ранее Собянин объяснил необходимость ограничения работы ресторанов.