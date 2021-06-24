Пункты платной вакцинации от ковида откроют в Москве для иностранцев и мигрантов

Иностранные сотрудники и мигранты, работающие в сфере оказания услуг в Москве, смогут привиться от коронавируса в пунктах платной вакцинации. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19, передает «Интерфакс».

Отмечается, что соответствующие пункты заработают сразу после того, как правительство России примет решение о возможности применения вакцин, зарегистрированных в РФ, иностранным гражданам.

В постановлении кабмина указано, что привиты должны быть не менее 60% сотрудников сферы услуг.

В настоящее время проводятся работы по развертыванию таких прививочных пунктов.

Ранее сообщалось, что в Москве рассчитывают получить «Спутник Лайт» для вакцинации иностранцев в конце недели.

Согласно данным на 23 июня, в Москве выявлено 1 307 243 случая коронавируса с начала пандемии, из них 21 686 — с летальным исходом. При этом 1 126 965 человек вылечились. За минувшие сутки было выявлено 6 534 случаев ковида, 88 пациентов скончались.