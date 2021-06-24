В Москве работодателей обязали отстранять сотрудников за отказ от вакцинации

Сотрудников, отказавшихся от прививки от коронавируса в Москве, обязаны будут отстранить от работы. При этом в период отстранения от работы зарплата работнику начисляться не будет. Об этом сообщает оперштаб Москвы по коронавирусу, передает РИА «Новости».

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника), выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», — заявили в оперштабе.

При этом в соответствии с Трудовым кодексом время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст. 76 ТК РФ, не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск.

По данным штаба, сотрудники на удаленке и привлеченные на договоры самозанятые включаются в общий штат при определении доли вакцинированных компании.

Ранее власти Москвы напомнили работодателям о том, что 60% сотрудников должны быть обеспечены вакцинацией от коронавируса.