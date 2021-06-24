Врач рассказал, кому следует воздержаться от отдыха на море

В связи с эпидемиологической ситуацией лучше провести отпуск недалеко от дома. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает РИА «Новости».

«Для жителей климата средней полосы, а особенно более северных районов, отдых у моря действительно полезен. Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация. В то же время не всем людям по состоянию здоровья подходит морской климат. Стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море и людям, переболевшим заболеваниями легких», — рассказал он.

По словам Тяжельникова, отправляясь в отпуск на море следует учитывать эпидемиологическую обстановку, повышенный спрос и цены в этому году.

«Также очень важно перед отпуском вакцинироваться. <...> Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента. Поэтому о прививке перед отпуском необходимо позаботиться заранее», — сказал врач.

Ранее в Ростуризме заявили о том, что черноморские курорты России переполнены из-за ограничений перелетов за границу в связи с коронавирусом.