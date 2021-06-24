Диетолог назвала способ восстановления печени без лекарств

Диетолог и гастроэнтеролог Алина Будаковская перечислила в эфире телеканала «Москва 24» напитки, восстанавливающие работу печени.

По словам специалиста, наиболее полезными являются морковный и тыквенный соки. В моркови содержится много каратиноидов, уменьшающих разрушительное воздействие токсинов. Дневная норма такого напитка — стакан объемом 250 миллилитров.

«Предпочтителен выбор овощных соков, зачастую, это соки, содержащие свеклу. <...> Она способствует омоложению клеток печени, а также повышает ее детоксикационные свойства», — рассказала диетолог.

Также полезно пить минеральную воду. Особенно если он средне- или высокосоленый.

«Она способствует снижению воспалительных процессов печени, напряжения желчного пузыря, а также улучшает желчный отток, нормализует пищеварение и восстанавливает все обменные процессы в печени», — подчеркнула Будаковская.

Она отметила, что при нарушениях нарушениях работы печени следует выпивать до трех стаканов в день. Здоровому человеку достаточно выпить стакан минеральной воды раз в день за полчаса до приема пищи.

Не стоит также забывать о кофе, так как кофеин активирует выделение ферментов печени, которые влияют на метаболизм. При этом Будаковская советует пить исключительно натуральный кофе и не больше двух-трех чашек в день. Его можно употреблять с молоком низкой жирности.

Ранее сообщалось, что ученые британского Научно-консультативного комитета по питанию (SACN) выяснили, что краткосрочная диета с низким содержанием углеводов эффективна для снижения веса при заболеваниях диабетом второго типа, а также избыточном весе и ожирении.