МВД начало применение новой системы распознавания лиц и силуэтов в пяти регионах

МВД начало применять новую систему распознавания лиц и силуэтов людей и автомобилей в пяти регионах России. Об этом рассказал генеральный директор-компании разработчика NtechLab Андрей Теленков, сообщает ТАСС.

При этом глава компании не стал раскрывать, в каких регионах система уже используется, но отметил, что технология пользуется большим спросом и применяется в том числе и в других странах.

«В решении, которое у нас сейчас вышло, можно отслеживать траекторию человека, считать людей и искать людей по их силуэтам, причем возможности наших алгоритмов позволяют определять силуэты с очень высокой точностью», — рассказал Теленков.

По его словам, алгоритм учитывает в том числе такие признаки, как походка, рост, наличие очков, шляпы или бороды.

«Так же и с автомобилями. <...> Мы умеем автомобили распознавать также с камер, где они не очень хорошо видны, где нельзя распознать номера или видна часть автомобиля», — добавил он.

NtechLab — российская стартап-компания, которая специализируется на разработке самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Компания является технологическим партнером Ростеха.

Ранее сообщалось о том, что NtechLab выиграла конкурс алгоритмов распознавания Face Recognition Vendor Test (FRVT) в США и установила несколько рекордов по скорости и точности работы своих программ.