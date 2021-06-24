107-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Отпраздновавшая свое 107-летие Рене Гловер из Великобритании рассказала, какое количество чая нужно пить для долголетия. Об этом сообщает Daily Star.

По словам пенсионерки, именно чай «поддерживал ее на протяжении десятилетий». В день она выпивает 13 чашек этого напитка.

«Бабушка пьет 13 чашек чая в день и говорит, что в этом секрет ее долгой жизни. Мы думаем, что это генетика, но она говорит, что это чашки чая», — рассказала 51-летняя внучка Рене Сара Ренвик.

«У нее отличное чувство юмора. Она дерзкая, энергичная и всегда забавно шутит», — добавила она.

Рене Гловер родилась в 1914 году в Великобритании в семье полицейского и медсестры. В 19 лет она вышла замуж за водителя автобуса, который часто проезжал мимо магазина, где Рене работала помощницей продавца. В браке у них родилась дочь, которой сейчас 84 года. Рене является старейшей жительницей города Дарлингтон на севере Англии.

В 2020 году основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Агус поделился секретами сохранения здоровья и долголетия. По его словам, нужно не курить и есть лишь натуральную еду.