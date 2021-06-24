На севере Петербурга восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

Специалисты восстановили электроснабжение 265 домов на севере Санкт-Петербурга в Калининском и Красногвардейском районах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по энергетике города.

«Сейчас проводятся контрольные объезды, чтобы проверить остались ли не включенные дома», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что на подстанции 220 кВ «Ручьи» произошло отключение электричества из-за разгерметизации трансформатора. Пострадавших нет.

Сбои наблюдались также в работе метрополитена. Поезда двигались с увеличенными интервалами в 6-7 минут по первой («красной») линии метро от станции «Академическая» до станции «Девяткино».

22 июня в Петербурге произошел сбой на второй («синей») линии метро, пассажиры около часа были заблокированы в вагонах на перегоне между «Парнасом» и «Проспектом Просвещения» и не могли попасть домой. По словам очевидцев, поезда остановились по причине отсутствия электричества на перегоне.